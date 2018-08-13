Iceberg — о fng: если что-то идет не по его плану, то все — игра рушится

Мидер Winstrike Team Богдан Iceberg Василенко отметил, чем хорош капитан Team Spirit Артем Fng Баршак, а также объяснил, какой он предпочитает стиль управления командой.

«Да, Темыч очень сильный. Он и сейчас очень сильный, один из лучших игроков СНГ. Его основная проблема в том, что он вспыльчивый в самой игре. Если что-то идет не по его плану, то все — игра рушится. Это его основная проблема.

[Мне комфортнее в командах, где у каждого игрока есть возможность высказать свое мнение]. Так всегда проще. Мне очень сложно на одного человека возлагать такую ответственность. Там и пики, и по игре координация. То есть очень сложно. Таких людей вообще очень мало. Если взять из Европы, то Клемент Puppey Иванов и Куро KuroKy Салехи Тахасоми. В СНГ, наверное, так только Акбар SoNNeikO Бутаев может делать. Есть еще Темыч, но, опять же, проблему я его описал», — заявил Василенко в интервью RuHub.

Групповая стадия The International 8 начнется 15 августа. В ближайшее время компания Valve проведет жеребьевку команд и опубликует расписание матчей.