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Iceberg — о fng: если что-то идет не по его плану, то все — игра рушится
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Iceberg — о fng: если что-то идет не по его плану, то все — игра рушится 

Чемпионат.com 13 августа 2018
Мидер Winstrike Team Богдан Iceberg Василенко отметил, чем хорош капитан Team Spirit Артем Fng Баршак, а также объяснил, какой он предпочитает стиль управления командой.
«Да, Темыч очень сильный. Он и сейчас очень сильный, один из лучших игроков СНГ. Его основная проблема в том, что он вспыльчивый в самой игре. Если что-то идет не по его плану, то все — игра рушится. Это его основная проблема.
[Мне комфортнее в командах, где у каждого игрока есть возможность высказать свое мнение]. Так всегда проще. Мне очень сложно на одного человека возлагать такую ответственность. Там и пики, и по игре координация. То есть очень сложно. Таких людей вообще очень мало. Если взять из Европы, то Клемент Puppey Иванов и Куро KuroKy Салехи Тахасоми. В СНГ, наверное, так только Акбар SoNNeikO Бутаев может делать. Есть еще Темыч, но, опять же, проблему я его описал», — заявил Василенко в интервью RuHub.
Групповая стадия The International 8 начнется 15 августа. В ближайшее время компания Valve проведет жеребьевку команд и опубликует расписание матчей.
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