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The International 8: Virtus.pro сыграет в одной группе с Team Secret и VGJ.Storm
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The International 8: Virtus.pro сыграет в одной группе с Team Secret и VGJ.Storm 

Чемпионат.com 13 августа 2018
Менеджер Team Secret Мэттью Cyborgmatt Бэйли опубликовал результаты жеребьевки команд на The International 8. Информацию подтвердил инсайдер Викрам Редди.
В группе А сыграют Winstrike Team, Fnatic, PSG.LGD, Mineski, Evil Geniuses, VGJ.Thunder, Team Liquid, OG и Invictus Gaming.
В группе B выступят Vici Gaming, paiN Gaming, Team Serenity, OpTic Gaming, Virtus.pro, TNC Predator, VGJ.Storm, Team Secret и Newbee.
По результатам групповой стадии первые четыре команды попадут в верхнюю сетку. Составы, которые расположатся с 4 по 8 места, — отправятся в нижнюю сетку. Коллектив, оказавшийся на последней строчке, покинет турнир.
The International 8 начнется 15 августа. Призовой фонд соревнований на текущий момент составляет $ 24,2 млн О распределении призового фонда можно почитать здесь.
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