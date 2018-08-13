The International 8: Virtus.pro сыграет в одной группе с Team Secret и VGJ.Storm

Менеджер Team Secret Мэттью Cyborgmatt Бэйли опубликовал результаты жеребьевки команд на The International 8. Информацию подтвердил инсайдер Викрам Редди.

В группе А сыграют Winstrike Team, Fnatic, PSG.LGD, Mineski, Evil Geniuses, VGJ.Thunder, Team Liquid, OG и Invictus Gaming.

В группе B выступят Vici Gaming, paiN Gaming, Team Serenity, OpTic Gaming, Virtus.pro, TNC Predator, VGJ.Storm, Team Secret и Newbee.

По результатам групповой стадии первые четыре команды попадут в верхнюю сетку. Составы, которые расположатся с 4 по 8 места, — отправятся в нижнюю сетку. Коллектив, оказавшийся на последней строчке, покинет турнир.

The International 8 начнется 15 августа. Призовой фонд соревнований на текущий момент составляет $ 24,2 млн О распределении призового фонда можно почитать здесь.