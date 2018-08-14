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Black^ заменит AdmiralBulldog на англоязычной трансляции The International 2018
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Black^ заменит AdmiralBulldog на англоязычной трансляции The International 2018 

CyberSport.ru 14 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Организаторы The International 2018 пригласили Доминика Black^ Рейтмайера в эфирную команду англоязычной студии турнира. В списке аналитиков он заменит Хенрика AdmiralBulldog Анберга, который пропустит чемпионат из-за проблем с канадской визой.
Twitter.com  Black^ участвовал в отборочных к TI8 в составе Entity Gaming. Коллектив прошел в закрытую квалификацию для Юго-Восточной Азии, где занял четвертое место и не попал в основную стадию чемпионата. В качестве аналитика Рейтмайер работал на The International 2016, а в качестве игрока выступил на TI2 и TI3 за mousesports: оба раза команда заняла 13-16 место. The International 2018 пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере. Призовой фонд турнира превышает $24 млн и продолжает расти за счет продаж Боевого пропуска и микротранзакций. С полным списком комментаторов и аналитиков чемпионата можно ознакомиться здесь.
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