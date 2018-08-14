Team Liquid получила памятные перстни за победу на The International 7

Церемония проходила за закрытыми дверями во время приветственного ужина.

В 2017 году Team Liquid прошла в гранд-финал соревнований через нижнюю сетку. В решающей серии команда разгромила Newbee со счетом 3:0.

После чемпионата клуб не стал менять состав. Сейчас за команду выступают Марун GH Мерхей, Куро Kuroky Салехи Тахасоми, Иван MinD_ContRoL Иванов, Амер Miracle— аль-Баркави и Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен. На The International 8 игроки намерены защитить титул. Чемпионат начнется 15 августа. С расписанием и жеребьевкой команд можно ознакомиться здесь.