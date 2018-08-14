На Summer Skirmish появятся обсерверы и статистика игроков

Epic Games планирует показывать больше статистики во время матчей Summer Skirmish, а также транслировать игры от лица обсервера. Об этом разработчики Fortnite рассказали в блоге на официальном сайте студии. Они также привели несколько фактов о результатах участников предыдущих турниров.

Epicgames.com Факты о результатах игроков:

На четвертой неделе Summer Skirmish игрок Virtus.pro Джамал Jamside Сайдаев поставил рекорд по количеству фрагов в одном соревновании — 26 убийств за девять матчей.

На четвертой неделе Summer Skirmish Reverse2k поставил рекорд по количеству фрагов в одном матче — девять убийств.

NotVivid победил в двух из пяти турнирах Summer Skirmish — на первой и четвертой неделях.

Domentos поставил рекорд по количеству выигранных матчей за один турнир — он выиграл три из девяти матчей на четвертой неделе Summer Skirmish.

Epic Games не уточнила, когда подробная статистика игроков и общие планы сражений от обсерверов появятся на трансляциях. Ранее разработчики показывали матчи через стримы участников. Студия также пообещала улучшить стабильность закрытых лобби. Первый турнир Summer Skirmish закончился досрочно из-за лагов, поэтому следующее соревнование провели в матчмейкинге.

Серия турниров Summer Skirmish открывает соревновательный сезон 2018/2019 в Fortnite. Epic Games разыгрывает $8 млн на еженедельных соревнованиях с разными форматами.