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На Summer Skirmish появятся обсерверы и статистика игроков
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На Summer Skirmish появятся обсерверы и статистика игроков 

CyberSport.ru 14 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Epic Games планирует показывать больше статистики во время матчей Summer Skirmish, а также транслировать игры от лица обсервера. Об этом разработчики Fortnite рассказали в блоге на официальном сайте студии. Они также привели несколько фактов о результатах участников предыдущих турниров.
Epicgames.com  Факты о результатах игроков:
На четвертой неделе Summer Skirmish игрок Virtus.pro Джамал Jamside Сайдаев поставил рекорд по количеству фрагов в одном соревновании — 26 убийств за девять матчей.
На четвертой неделе Summer Skirmish Reverse2k поставил рекорд по количеству фрагов в одном матче — девять убийств.
NotVivid победил в двух из пяти турнирах Summer Skirmish — на первой и четвертой неделях.
Domentos поставил рекорд по количеству выигранных матчей за один турнир — он выиграл три из девяти матчей на четвертой неделе Summer Skirmish.
Epic Games не уточнила, когда подробная статистика игроков и общие планы сражений от обсерверов появятся на трансляциях. Ранее разработчики показывали матчи через стримы участников. Студия также пообещала улучшить стабильность закрытых лобби. Первый турнир Summer Skirmish закончился досрочно из-за лагов, поэтому следующее соревнование провели в матчмейкинге.
Серия турниров Summer Skirmish открывает соревновательный сезон 2018/2019 в Fortnite. Epic Games разыгрывает $8 млн на еженедельных соревнованиях с разными форматами.
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