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Gambit Esports и HellRaisers приглашены на StarSeries i-League Season 6
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Gambit Esports и HellRaisers приглашены на StarSeries i-League Season 6 

Советский спорт 14 августа 2018
Инвайты на турнир получили Fnatic, Gambit Esports, Renegades, HellRaisers, Ninjas in Pyjamas и North.
Организаторы также увеличили количество слотов для региональных квалификаций: с одного до четырёх в европейском дивизионе и с одного до двух в североамериканском. Ранее на чемпионат через отборочные прошли NRG Esports и Fragsters. После изменений в правилах места на LAN-финале получили The Imperial, Sprout, OpTic Gaming и compLexity Gaming.
StarSeries i-League Season 6 пройдет с 7 по 14 октября в Киеве. 16 команд разыграют призовой фонд в $300 тыс.
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