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«А вообще я большой поклонник Мбаппе». V1lat посетил буткемп PSG.LGD
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«А вообще я большой поклонник Мбаппе». V1lat посетил буткемп PSG.LGD 

Чемпионат.com 14 августа 2018
Комментатор Виталий v1lat Волочай посетил клуб, где тренируется PSG.LGD перед The International 8. Он показал, в каких условиях работает команда, а также записал короткое интервью с Сюем fy Линьсэнем.
«Я и сам достаточно жесткий фанат футбола. Но из-за плотного расписания просто не получается следить за новостями и результатами. Мы сейчас с «ПСЖ», я порой проверяю на фан-страницах новости и слежу за апдейтами. А вообще я большой поклонник Мбаппе», — рассказал Линьсэнь.
На The International 8 PSG.LGD попала в одну группу с Team Liquid, Evil Geniuses и другими участниками. Свой первый матч китайская команда проведет против VGJ.Thunder. Игра состоится в ночь с 15 на 16 августа. Ознакомиться с полным расписанием можно здесь.
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