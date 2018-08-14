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Sony представила шесть комплектов PlayStation 4 с FIFA 19
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Sony представила шесть комплектов PlayStation 4 с FIFA 19 

Игромания.ру 14 августа 2018
Фото: Игромания.ру
Сентябрь станет настоящим праздником для Sony. В начале месяца состоится релиз «Человека-паука», который, по словам Шона Лейдена, должен помочь PS4 достигнуть продаж в 100 миллионов устройств. В достижении этой цели должна оказать поддержку тематическая красно-белая консоль.
В конце сентября же состоится релиз самого популярного спортивного симулятора в мире — FIFA 19. И японская корпорация подготовилась к торжеству, представив для Европы шесть комплектов PS4 с игрой. Правда, лишь половина из них будет доступна в России.
Основной бандл выйдет 25 сентября. В него вошли:
PS4 Slim на один терабайт с базовым набором комплектующих;
диск FIFA 19 в издании «Чемпионы» (20 золотых наборов Ultimate Team, один игрок «Лиги чемпионов УЕФА», аренда Криштиану Роналду и Неймара на семь матчей Ultimate Team, особый комплект формы Ultimate Team).
Комплект PS4 Slim «Чемпионы FIFA 19»
Другие пять изданий выйдут тремя днями позже, 28 сентября. Первые два будут доступны в России, а последующие — только в неопределённых странах Европы:
Стандартный комплект PS4 Pro (1 Тб) с базовым изданием FIFA 19;
Комплект PS4 Pro (1 Тб) с двумя геймпадами и базовым изданием FIFA 19;
Комплект PS4 Slim (1 Тб) с базовым изданием FIFA 19;
Комплект PS4 Slim (500 Гб) с двумя геймпадами и базовым изданием FIFA 19;
Комплект PS4 Slim (500 Гб) с базовым изданием FIFA 19.
Покупатели любого из шести изданий получат ваучер FIFA Ultimate Team, который даёт доступ к аренде трёх футболистов на пять матчей и один набор редких игроков.
PS4 Slim (1 Тб) с FIFA 19  PS4 Pro (1 Тб) с FIFA 19
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