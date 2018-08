Роман Дворянкин проиграл спор ArtStyle и покрасил волосы в розовый цвет

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин перекрасился в розовый. Он проиграл спор тренеру состава по Dota 2 Ивану ArtStyle Антонову, поставив на то, что команда по CS:GO не уступит более 10 раундов за карту TyLoo на Intel Extreme Masters Season XIII Shanghai.

14 августа Дворянкин рассказал в твиттере, что проиграл спор Артстайлу, но не уточнил детали.

A few weeks ago we've had a bet with @ArtStylee about our CS:GO team performance at IEM Shanghai. Guys did ok, but I've lost the bet and for the next 7 days my hair will be pink. Free advice: don't bet or gamble with @ArtStylee, he's the devil. — Roman Dvoryankin (@dvoryrom) August 14, 2018

Несколько недель назад мы поспорили с Артстайлом на выступление нашей команды по CS:GO на IEM Shanghai. Ребята выступили неплохо, но я проиграл спор, поэтому ближайшую неделю буду ходить с розовыми волосами. Бесплатный совет: не спорьте и не играйте в азартные игры с Артстайлом, он дьявол

Cybersport.ru уточнил у Дворянкина детали спора. Как оказалось, он ставил на то, что Virtus.pro не проиграет более 20 раундов TyLoo в полуфинале IEM. Дворянкин проиграл спор после первой же карты, которую VP уступила со счетом 20:22. По итогу польский коллектив уступил в серии и покинул чемпионат.

Дворянкин сдержал слово и покрасил волосы в розовый.

A post shared by Ḿaria (@marple) on Aug 15, 2018 at 1:30am PDT SVO>>AMS>>YVR pic.twitter.com/ZrOa4jOLNX— Roman Dvoryankin (@dvoryrom) August 15, 2018