Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен: я не нуждаюсь в любви и признании окружающих

Керри Team Liquid Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен в интервью порталу Monster Energy рассказал о своем отношении к популярности и мнении экспертов.

«Я слегка повзрослел за годы игры в доту. Ощущаю себя стариком. Мне не нужно присутствие в социальных сетях, я не воспринимаю интервью как что-то важное. В школе я был весельчаком, а сейчас понял, что одобрение других мне не нужно. Я просто могу делать, что мне нравится, и быть счастливым. Я не нуждаюсь в любви и признании окружающих», — заявил Урпалайнен.

В интервью финн подчеркнул, что он готов делать все ради результата команды. Киберспортсмену неинтересна популярность, его совершенно не волнует, что о нем думают эксперты или обычные зрители. Урпалайнен старается всегда находить «поломанных» героев. Некоторые игроки критикуют его за это. По мнению MATUMBAMAN, это нормальная практика, поскольку на соревнованиях все стремятся повысить шансы на победу.

В первый день The International 8 Team Liquid проведет три матча. Соперниками команды станут Fnatic, OG и PSG.LGD. Игры пройдут в формате best-of-2 (возможен ничейный результат).