The International 8: PSG.LGD и Team Liquid начали турнир с ничьих

Завершился первый блок матчей на The International 8. PSG.LGD сыграла вничью с OG. Первая карта закончилась победой китайской пятерки за 29 минут. Во второй оказалась сильнее команда из Европы.

Не удалось выявить победителя и в паре Team Liquid — Fnatic. Встреча завершилась ничьей.

Единственная команда, которая не потеряла очки на старте, стала Evil Geniuses. Американский клуб оказался сильнее VGJ.Thunder.

Позже всех начали Invictus Gaming и Mineski. С чем это связано, организаторы не сообщили. Периодически в течение первых матчей падали каналы трансляции. В паре IG — Mineski победитель так и не был определен.

Итоги первого блока игр: