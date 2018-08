Главный судья турниров по CS:GO покинул StarLadder

Егор pANda Коломиец покинул компанию StarLadder. Он проработал в ней семь лет и в последнее время занимал должности главного судьи и администратора турниров по CS:GO. По словам Коломийца, он ушел из StarLadder еще три недели назад, и уже через неделю присоединится к новой компании. К какой именно, pANda не рассказал.

I believe It is time to announce. 3 weeks ago i left StarLadder and went for a monthly vacation to take a rest and spent time with my family. In a week or so i will join other team, and will work even more harder, since i gain a lot of motivation with this necessary rest. p1/3— Yehor Kolomiets (@EL_pANdaRL) August 15, 2018

Считаю, что настало время все рассказать. Три недели назад я покинул StarLadder и отправился в месячный отпуск, чтобы отдохнуть и провести время с семьей. Через неделю или около того я присоединись к другой команде. Буду работать еще усерднее, поскольку обрел много мотивации со столь необходимым отпуском

We stopped progressing, and were making a ton's of events without working on steps to level up. Thanks for all the support from Roman, our CEO, who believed in me back in 2012, and allowed me, to work under CS events and other guys who helped on the road. See you soon. p3/3— Yehor Kolomiets (@EL_pANdaRL) August 15, 2018

Не могу не выразить слова благодарности команде, вместе с которой мы сделали из StarLadder крупного игрока на сцене [турнирных операторов]. В августе 2011 года я присоединился к коллективу мечтателей из «Киберарены» вместе с Андреем x3m4eg Григорьевым, Сергеем Negative Бидзаном и Виталием Семенюком, чтобы вернуть величие СНГ. За последний год я растерял всю мотивациюМы перестали прогрессировать и стали делать тонну турниров без работы над улучшениями. Благодарю за всю поддержку Романа, нашего CEO, который поверил в меня в 2012 году и позволил работать над турнирами по CS, а также остальных ребят, которые помогали со всем. Увидимся

Ближайшим турниром от StarLadder по CS:GO станет StarSeries i-League CS:GO Season 6, который пройдет с 7 по 14 октября в Киеве. 16 команд разыграют $300 тыс. Кто займет должность Коломийца, неизвестно.