AGO Esports выиграла OGA Counter PIT

AGO Esports одолела EURONICS Gaming в финале OGA Counter PIT и заработала $18 тыс. Второму финалисту досталось $10 тыс. Чемпионат прошел с 1 по 15 августа в онлайне.

В плей-офф турнира выступили восемь лучших команд групповой стадии. Их поместили в сетку double-elimination с играми до двух побед. AGO Esports не уступила ни на одной карте. На пути к решающему матчу польский коллектив справился с x-kom Team, HAVU Gaming и одолел EURONICS в финале верхней сетки.

Плей-офф:

В групповой стадии сыграли десять команд. Их посеяли в две группы, где они выступили по круговой системе с матчами до одной победы. На этом этапе соревнование покинули Epsilon eSports и Sharks Esports, поскольку финишировали на последних местах.

Групповой этап:

Распределение призового фонда:

AGO Esports — $18 000;

EURONICS Gaming — $10 000;

HAVU Gaming — $7 200;

Fnatic Academy — $4 800.