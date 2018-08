«Буду выполнять роль ''мрачного жнеца''». Machine рассказал о работе на The International 2018

Ведущий Алекс Machine Ричардсон сообщил в твиттере, в чем будет заключаться его работа во время плей-офф The International 2018. По словам Ричардсона, он выступит в роли «мрачного жнеца» и будет брать послематчевые интервью у проигравших команд.

I can confirm that I will once again be the fulfilling the 'grim reaper' role again here at #TI8.It was one of the hardest jobs I've had to do on broadcast last year. https://t.co/exHuGskyDA— MACHINE /// (@MACHINEgg) August 15, 2018

— Надеюсь, что Machine вернется к роли Харона на TI8. Мне кажется, его интервью с проигравшими командами в прошлом году были лучшей частью эфира

— Я могу подтвердить, что снова буду выполнять роль «мрачного жнеца» здесь, на The International 2018. Это была одна из самых тяжелых вещей, которые я делал на трансляции в прошлом году

Зрители высоко оценили работу Ричардсона на The International 2017. Многие отмечали, что его интервью стали украшением прошлогоднего эфира. Сам ведущий признался, что морально ему было очень тяжело общаться с расстроенными игроками сразу после их вылета.

Machine начал карьеру комментатора и ведущего в 2014 году. Специализируется на дисциплинах CS:GO и Dota 2. Работал на турнирах The International в 2017 и 2018 годах, а также на The Boston Major 2016, EPICENTER 2017 и ESL One Birmingham 2018.

The International 2018 проходит с 15 по 25 августа в Ванкувере на площадке Rogers Arena.