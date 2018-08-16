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ArtStyle о первом дне The International 2018: «Мы хотим выйти из группы с первого места»
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ArtStyle о первом дне The International 2018: «Мы хотим выйти из группы с первого места» 

CyberSport.ru 16 августа 2018
Тренер Virtus.pro Иван ArtStyle Антонов рассказал командному паблику об итогах первого дня The International 2018. По словам Антонова, российская команда знала, на что способны игроки Team Serenity, но в проигранной карте ошиблась с пиком и расстановкой линий. Тренер уверен, что Virtus.pro сможет выйти в плей-офф с первого места группы.
«День прошел 3-1 для нас. Не самое удачное выступление. Мы знали об этой команде Serenity, мы с ней довольно много тренировались. Они уже на тренировках нам дали понять, что много умеют и многое знают. Мы в третьей игре, на самом деле, сильно себя сами обманули, очень криво поставили линии, плохо передвигались. Т.е. эта игра могла быть выиграна, но мы на драфте еще немножко поплыли — не то пикнули. В принципе, день закончился нормально. Почти все другие команды-фавориты тоже не выстояли на ноль. Поэтому я ожидаю, что все будет хорошо. Что касается завтрашних игр, у нас будут Team Secret и TNC Predator. Ну, мы хотим выйти из группы с первого места. Будем стараться. Надеюсь, что все будет хорошо».
В первый день The International 2018 команда Virtus.pro провела две встречи — обыграла OpTic Gaming и сыграла вничью с Team Serenity.
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