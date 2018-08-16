ArtStyle о первом дне The International 2018: «Мы хотим выйти из группы с первого места»

Тренер Virtus.pro Иван ArtStyle Антонов рассказал командному паблику об итогах первого дня The International 2018. По словам Антонова, российская команда знала, на что способны игроки Team Serenity, но в проигранной карте ошиблась с пиком и расстановкой линий. Тренер уверен, что Virtus.pro сможет выйти в плей-офф с первого места группы.

«День прошел 3-1 для нас. Не самое удачное выступление. Мы знали об этой команде Serenity, мы с ней довольно много тренировались. Они уже на тренировках нам дали понять, что много умеют и многое знают. Мы в третьей игре, на самом деле, сильно себя сами обманули, очень криво поставили линии, плохо передвигались. Т.е. эта игра могла быть выиграна, но мы на драфте еще немножко поплыли — не то пикнули. В принципе, день закончился нормально. Почти все другие команды-фавориты тоже не выстояли на ноль. Поэтому я ожидаю, что все будет хорошо. Что касается завтрашних игр, у нас будут Team Secret и TNC Predator. Ну, мы хотим выйти из группы с первого места. Будем стараться. Надеюсь, что все будет хорошо».

В первый день The International 2018 команда Virtus.pro провела две встречи — обыграла OpTic Gaming и сыграла вничью с Team Serenity.