Artstyle: Serenity уже на тренировках нам дали понять, что много умеют

Тренер Virtus.pro Иван ArtStyle Антонов оценил выступление команды в первый игровой день. Он также объяснил причину поражения на второй карте против Team Serenity. Ролик с его комментариями появился в паблике команды во «ВКонтакте».

«День прошел 3-1 для нас. Не самое удачное выступление. Мы знали об этой команде Serenity, мы с ней довольно много тренировались. Они уже на тренировках нам дали понять, что много умеют и многое знают. Мы в третьей игре, на самом деле, сильно себя сами обманули, очень криво поставили линии, плохо передвигались. То есть, эта игра могла быть выиграна, но мы на драфте еще немножко поплыли — не то пикнули. В принципе, день закончился нормально. Почти все другие команды-фавориты тоже не выстояли на ноль. Поэтому я ожидаю, что все будет хорошо. Что касается завтрашних игр, у нас будут Team Secret и TNC Predator. Ну, мы хотим выйти из группы с первого места. Будем стараться. Надеюсь, что все будет хорошо», — заявил Антонов.

По итогам первых туров Virtus.pro делит вторую строчку с Newbee. У обеих команд по 3 победы и 1 поражению. Во второй день команде из СНГ предстоит выступить против Team Secret и TNC Predator.