Новый Summer Skirmish пройдет в рамках Twitch Rivals

Шестой чемпионат серии Summer Skirmish по Fortnite включили в онлайн-ивент Twitch Rivals. Об этом сообщается на сайте стримерской платформы. В турнирах для Европы и Северной Америки разыграют по $260 тыс.

Чемпионат пройдет с 17 по 25 августа. За призовой фонд поборются 49 дуэтов из Европы и Америки. На данный момент определились четыре команды, в одну из которых входит стример Тайлер Ninja Блевинс.

Победителями Summer Skirmish #5 в Европе стали K1nzel и Mitr0, а в Америке — Vivid и Poach.

Twitch Rivals — ежемесячное соревнование от Twitch, в котором могут участвовать стримеры платформы. В рамках августовского ивента игроки Fortnite и других дисциплин суммарно разыграют $2 млн