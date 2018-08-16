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Новый Summer Skirmish пройдет в рамках Twitch Rivals
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Новый Summer Skirmish пройдет в рамках Twitch Rivals 

CyberSport.ru 16 августа 2018
Шестой чемпионат серии Summer Skirmish по Fortnite включили в онлайн-ивент Twitch Rivals. Об этом сообщается на сайте стримерской платформы. В турнирах для Европы и Северной Америки разыграют по $260 тыс.
Чемпионат пройдет с 17 по 25 августа. За призовой фонд поборются 49 дуэтов из Европы и Америки. На данный момент определились четыре команды, в одну из которых входит стример Тайлер Ninja Блевинс.
Победителями Summer Skirmish #5 в Европе стали K1nzel и Mitr0, а в Америке — Vivid и Poach.
Twitch Rivals — ежемесячное соревнование от Twitch, в котором могут участвовать стримеры платформы. В рамках августовского ивента игроки Fortnite и других дисциплин суммарно разыграют $2 млн
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