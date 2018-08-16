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Miracle- — о китайском годе на The International 8: не верю я во все это
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Miracle- — о китайском годе на The International 8: не верю я во все это 

Чемпионат.com 16 августа 2018
Мидер Team Liquid Амер Miracle— аль-Баркави оценил форму Team Serenity и объяснил, почему в этом году на главный трофей претендует любой из участников The International 8.
«Мне кажется, у Team Serenity есть хороший потенциал удивить всех на The International. Ведь действительно нас ждет TI. Как ты и сказал, это должен быть год Китая, так что никогда не знаешь, что случится: может, Serenity, может, любая другая команда… Но, честно говоря, не верю я во все это, что через год разный регион… Сначала Китай выигрывает, а потом команда из Европы или Америки. Не верю я в это. Мне кажется, кто угодно может выиграть TI, по крайней мере, в этом году. Победить способна любая из команд», — заявил аль-Баркави в интервью Maincast.
Team Liquid занимает второе место в группе А. Команда начала выступление с четырех побед и двух поражений. 16 августа действующие чемпионы встретятся с Invictus Gaming. Матч начнется примерно в 21:30 по московскому времени.
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