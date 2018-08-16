ESL проведет турнир на $80 тыс. AGO Esports получила инвайт 

Немецкая компания ESL анонсировала новый турнир Pro European Championship. В нем поучаствуют AGO Esports и три команды из квалификации. Призовой фонд соревнования составит около $80 тыс. и два слота на ESEA MDL Relegation.
В отборочном турнире на ESL Pro European Championship поучаствуют 12 коллективов: девять победителей чемпионатов серии ESL National Championships и три финалиста этих соревнований. Участников разделят на две группы, в которых они сыграют по круговой системе.
По три сильнейших команды из каждой группы пройдут в следующий этап, где по такой же системе они разыграют три слота на турнире. Четвертым участником ESL Pro European Championship станет AGO Esports, которая получила инвайт.
Участники квалификации:
Team Kinguin
EURONICS Gaming
fish123
Испания
Германия
Nexus Gaming
against All authority
Team LDLC.com Defusekids
Team Forge
No Quarter Cartel
Endpoint