ESL проведет турнир на $80 тыс. AGO Esports получила инвайт

Немецкая компания ESL анонсировала новый турнир Pro European Championship. В нем поучаствуют AGO Esports и три команды из квалификации. Призовой фонд соревнования составит около $80 тыс. и два слота на ESEA MDL Relegation.

В отборочном турнире на ESL Pro European Championship поучаствуют 12 коллективов: девять победителей чемпионатов серии ESL National Championships и три финалиста этих соревнований. Участников разделят на две группы, в которых они сыграют по круговой системе.

По три сильнейших команды из каждой группы пройдут в следующий этап, где по такой же системе они разыграют три слота на турнире. Четвертым участником ESL Pro European Championship станет AGO Esports, которая получила инвайт.

Участники квалификации:

Team Kinguin

EURONICS Gaming

fish123

Испания

Германия

Nexus Gaming

against All authority

Team LDLC.com Defusekids

Team Forge

No Quarter Cartel

Endpoint