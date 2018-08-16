Ещё
Liquid.Ibiza: «TPP-режим — не для соревновательного PUBG»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Liquid.Ibiza: «TPP-режим — не для соревновательного PUBG» 

CyberSport.ru 16 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Игрок Team Liquid Йорд Ibiza ван Гелдере рассказал, почему режим TPP не подходит для соревновательного PUBG. В интервью StarLadder.com ван Гелдер также назвал свой топ-5 команд на сегодня.
Ibiza — крайний справа
Pubg.starladder.com  Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника
О режиме TPP  «Я считаю, что TPP-режим не для соревновательного PUBG, так как он намного медленнее и там намного меньше шумихи».
О топ-5 мира по PUBG на сегодня
«Я бы составил следующий топ5:
FaZe Clan;
Pittsburgh Knights;
Welcome to South Georgo;
Natus Vincere;
Tempo Storm.
Я расставил эти команды учитывая то, как они показывают себя в файтах, их ротации, умение выбрать правильный спот, и, конечно же, индивидуальный скилл каждого игрока. В этих командах играют безбашенные убийцы».
С 30 августа по 2 сентября Team Liquid выступит в основной стадии StarSeries i-League PUBG Season 2. На этом турнире 16 команд разыграют $100 тыс.
CyberSport.ru: последние новости
Fy: «Поражения и победы — это то, что делает киберспорт прекрасным» ESEA забанила двух игроков за подставные матчи No[o]ne: «Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение