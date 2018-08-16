Игрок Team Liquid Йорд Ibiza ван Гелдере рассказал, почему режим TPP не подходит для соревновательного PUBG. В интервью StarLadder.com ван Гелдер также назвал свой топ-5 команд на сегодня.
Ibiza — крайний справа
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О режиме TPP «Я считаю, что TPP-режим не для соревновательного PUBG, так как он намного медленнее и там намного меньше шумихи».
О топ-5 мира по PUBG на сегодня
«Я бы составил следующий топ5:
FaZe Clan;
Pittsburgh Knights;
Welcome to South Georgo;
Natus Vincere;
Tempo Storm.
Я расставил эти команды учитывая то, как они показывают себя в файтах, их ротации, умение выбрать правильный спот, и, конечно же, индивидуальный скилл каждого игрока. В этих командах играют безбашенные убийцы».
С 30 августа по 2 сентября Team Liquid выступит в основной стадии StarSeries i-League PUBG Season 2. На этом турнире 16 команд разыграют $100 тыс.