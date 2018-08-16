TI8: OpTic Gaming и TNC Predator оформили две ничьих

OpTic Gaming оформила ничью в серии против VGJ.Storm. После двух туров в группе B команда Питера PPD Дагера находится в нижней части таблицы. VGJ.Storm сохраняет лидерство.

В другой встрече TNC Predator против paiN Gaming также не удалось определить победителя. Филиппинский состав пока держится на четвертом месте, бразильский — на шестом.

Newbe и Vici Gaming по-прежнему не определили победителя. На момент написания заметки с минимальной разницей по нетворсу вела VG.

Во втором блоке матчей Team Liquid сыграет с Invictus Gaming, Fnatic встретится с Mineski, Evil Geniuses сразится с OG, а PSG.LGD будет противостоять Winstrike Team.