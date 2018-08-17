Определены все участники DreamHack Montreal 2018

Организаторы DreamHack Montreal 2018, который пройдет сентябре, выдали последнее приглашение на турнир. Организаторы DreamHack Montreal 2018, который пройдет сентябре, выдали последнее приглашение на турнир. Его обладателем стала американская eUnited. Ранее инвайты получили финская ENCE eSports, датская Heroic, шведская Red Reserve, польские AGO Esports и Team Kinguin, бразильская Luminosity Gaming, а также литовская The Imperial. В соревновании принимают участие только приглашенные коллективы.

DreamHack Montreal 2018 пройдет с 7 по 9 сентября. Турнир примет Олимпийский стадион, вмещающий около 80 тысяч зрителей. Призовой фонд соревнования составит 100 тысяч долларов.