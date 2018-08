Из-за технических проблем с трансляций первого дня TI8 ушли 20% зрителей

Аналитики компании Esports Charts опубликовали статистику трансляций первого дня группового этапа The International 2018. Графики показали, что около 20% зрителей не вернулись на стримы после технических неполадок, которые возникли во время матчей.

1st day Group Stage The International 2018 streams stats. 20% loss of viewers after technical problems. #TI8 @DOTA2 #DOTA2 pic.twitter.com/WOiG2mL7xq— Esports Charts (@EsportsCharts) August 16, 2018

После матчей Valve извинилась в твиттере за падение трансляций и объяснила, что это случилось из-за проблем с электроэнергией. Компания заявила, что исправит ситуацию. Во время первых игр второго дня стримы работали стабильно.