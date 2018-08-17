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NaVi предложили фанатам выбрать дизайн новой формы
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NaVi предложили фанатам выбрать дизайн новой формы 

CyberSport.ru 17 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Организация Natus Vincere запустила на сайте голосование за новый дизайн футболок клуба. Выбрать можно из трех опций: Triumph, Duality и Carbon. Изображение увеличивается по клику
Navi.gg  Проголосовать можно по ссылке. Для этого необходимо авторизоваться на сайте через «ВКонтакте», Facebook, Steam или твиттер. Ранее организация представила другой комплект формы, который вызвал неоднозначную реакцию болельщиков. CEO Natus Vincere Евгений Золотарев в твиттере показал еще один вариант формы, сделанный в стиле футболок Winstrike Team. По его словам, это «небольшой рофл» от дизайнеров. При создании дизайнов формы иногда немного рофлили, например вот форма Нави winstrike edition😬 pic.twitter.com/F33sqbKw75— Yevhen Zolotarov (@NAVIHarisPilton) August 17, 2018
На данный момент у NaVi есть составы по CS:GO, FIFA, Paladins и PUBG. После поражения команды по Dota 2 на квалификациях The International 2018 ее распустили до конца августа. Неизвестно, вернется ли в клуб кто-то из прежних игроков этой дисциплины.
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