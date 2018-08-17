Алексей Nongrata Васильев: для нас удобные соперники находятся в другой группе

Оффлэйнер Winstrike Team Алексей Nongrata Васильев поделился мнением по поводу распределения команд в группах на The International 8.

«Я считаю, что наша группа посильнее, чем другая. Но это чисто наше мнение, относительно того, как мы играем с другими командами. Возможно, для какой-то другой команды соперники из нашей группы удобнее. Но лично для нас удобные соперники находятся в другой группе», — заявил Васильев в интервью командному YouTube-каналу.

Во время третьего дня группового этапа Winstrike Team встретится с Evil Geniuses, Team Liquid и Fnatic.