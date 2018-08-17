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Матчи второго дня The International 2018 в пике смотрело 4,6 млн человек
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Матчи второго дня The International 2018 в пике смотрело 4,6 млн человек 

CyberSport.ru 17 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Игры второго дня The International 2018 смотрело до 4,65 млн человек одновременно. Пик русскоязычной трансляции составил 265 тыс. зрителей. Об этом сообщил ресурс Esports Charts. Изображение увеличивается по клику
Наибольшую часть зрителей составили китайские поклонники Dota 2 — более 4 млн человек, из которых половина следила за играми на платформе Panda TV. На Twitch игры смотрело до 479 тыс. человек, а в клиенте игры в 3,6 раз меньше — 131 тыс. человек. Трансляции на YouTube собрали 73 тыс. зрителей. В первый день The International из-за технических проблем с трансляций ушли 20% зрителей.
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