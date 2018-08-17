Владелец Invictus Gaming сыграет за состав по League of Legends на LPL 

Владелец организации Invictus Gaming Ван WXZ Сыцун зарегистрировался в качестве профессионального игрока на LPL. Об этом iG объявила в Weibo. По слухам, он сыграет за команду в субботнем матче регулярного сезона против Vici Gaming.
Ван Сыцун и его собака
После 16 матчей Invictus Gaming лидирует в восточном дивизионе летнего сплита LPL. Коллективу нужно выиграть хотя бы одну карту, чтобы выйти в плей-офф с первого места. Ван WXZ Сыцун — сын председателя совета директоров Wanda Group Ван Цзяньлиня, состояние которого Forbes оценивает в $28 млрд В 2011 году Сыцун выкупил организацию Catastrophic Cruel Memory и переименовал её в Invictus Gaming. Одновременно с этим он создал состав по League of Legends, который выступает в LPL с 2013 года.