Владелец Invictus Gaming сыграет за состав по League of Legends на LPL

Владелец организации Invictus Gaming Ван WXZ Сыцун зарегистрировался в качестве профессионального игрока на LPL. Об этом iG объявила в Weibo. По слухам, он сыграет за команду в субботнем матче регулярного сезона против Vici Gaming.

Ван Сыцун и его собака