Илья Illidan Пивцаев: я не вижу объективных причин для себя завершать карьеру

Помощник тренера VGJ.Storm Илья Illidan Пивцаев в интервью RuHub объяснил, почему пока не собирается завязывать с карьерой игрока.

«Есть две вещи, которые могут тебя подтолкнуть к мысли, что тебе пора на покой. Первая — это ты плох в микро, что я не могу о себе сказать ни при каких обстоятельствах. Если матчмейкинг что-то показывает, то только твой микроскилл. То что я был месяц с лишним топ-1 и то, что я топ-8, играя здесь, я считаю, что это показывает, что моё микро на хорошем или даже более чем хорошем уровне, чем это нужно, как минимум. Даже не две вещи, а три. Вторая вещь — моё понимание «Доты» плохое, или не соответствует текущим стандартам и реалиям. Это то, что я здесь пытаюсь выяснить —так ли это или нет. И пока то, что я вижу, , я во многом с людьми соглашаюсь. И очень мало в чём приходится идти на какие-то долгие дискуссии или что-то. Потому что даже с ребятами, с которыми я вместе в течение двух недель, я уже пришёл к одному видению «Доты». Я не сильно изменился с момента Team Spirit. Моя «дота» не изменилась, та, что у меня в голове. Второй пункт — получается, что я не так уж и плох, наверное. Это пусть другие судят, я не люблю о себе так судить. Но я точно не считаю, что у меня понимание, недостойное хорошего уровня сейчас. Третий — это смена жизненных приоритетов. Все, кто за мной следят, понимают, что это тоже не мой случай. Я также стал играть по 16 игр в день, весь этот passion, связанный с «Дотой», у меня остался. У меня нет других приоритетов — сходить побухать, там, я не знаю, какой-нибудь ещё ерундой заняться. Или, наоборот, у меня ещё какое-то хобби появилось, которое мне более симпатично, чем то, чем я сейчас занимаюсь. Нет, этого нет. Соответственно, я не вижу объективных причин для себя завершать карьеру», — заключил Пивцаев.

Киберспортсмен покинул Team Spirit в августе 2018 года. Сейчас команда играет в тестовом составе с тремя иностранцами. Перед The International 8 Роман Resolut1on Фоминок попросил игрока помочь ему с индивидуальной подготовкой. Впоследствии Illidan начал принимать участие в подготовке команды и стал помощником тренера. Сейчас VGJ.Storm возглавляет группу B. В заключительный день состав встретится с Team Serenity и Virtus.pro.