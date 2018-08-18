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Miracle— принес больше всего фэнтези-очков в третий день TI8
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Miracle— принес больше всего фэнтези-очков в третий день TI8 

CyberSport.ru 18 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Амер Miracle— аль-Баркави набрал 104,5 фэнтези-очка в третий день группового этапа The International 2018. На втором месте расположился Лю Sylar Цзяцзюнь с 86,7 очками. В первую пятерку также вошли Чжао XinQ Цзысин, Куро KuroKy Салехи Тахасоми и Фу Q Бинь. Прогноз с обычными карточками этих игроков мог принести 438,2 очка в фэнтези-лиге.
Vk.com  Miracle— также лидирует в фэнтези-рейтинге по сумме трех игровых дней. За 16 матчей игрок Team Liquid набрал 236,4 очка. The International 2018 проходит с 15 по 25 августа в Ванкувере на площадке Rogers Arena. В турнире участвуют 18 команд из шести регионов.
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