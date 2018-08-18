Студия Maincast: за два игровых дня TI8 VP воспользовалась колесом фраз 161 раз

Студия Maincast опубликовала статистику использования внутриигрового колеса с фразами командой Virtus.pro. Соответствующий пост опубликован в «Твиттере» организации.

По данным Maincast, за два игровых дня VP использовала 161 раз фразы из внутриигрового колеса в Dota 2. Самой популярной стала «Lakat matataaag! Normalin, normalin», которой игроки воспользовались 69 раз. По результатам третьего игрового дня Virtus.pro занимает вторую строчку в группе B. Команда сыграла три матча вничью (против paiN Gaming, Team Secret, и TNC Predator) и еще два выиграла (против Newbee и OpTic Gaming). Последние встречи киберспортсмены сыграют 19 августа, против Vici Gaming и VGJ.Storm. Матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. The International 2018 проходит в Ванкувере (Канада). Призовой фонд соревнований составляет $ 24,6 млн