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ALOHADANCE сыграет за Virtus.pro на Summer Skirmish
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ALOHADANCE сыграет за Virtus.pro на Summer Skirmish 

CyberSport.ru 18 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Стример Илья ALOHADANCE Коробкин выступит на турнире серии Summer Skirmish по Fortnite за команду Virtus.pro. В паре с ним сыграет участник состава VP Артур 7ssk7 Кюршин. Об этом организация сообщила во «ВКонтакте». Первый матч начнется 18 августа в 19:00 мск.
Vk.com  В 2016 году ALOHADANCE играл за состав Virtus.pro по Dota 2. После этого он выступал за команды F. R. I. E. N. D. S. и Vega Squadron, а с января 2018 года сфокусировался на стримах. Summer Skirmish — летняя серия турниров от Epic Games. Соревнования проходят каждую неделю с 27 июля, общий призовой фонд составляет $8 млн Шестой чемпионат серии пройдет на Twitch Rivals, на нем разыграют по $260 тыс. в европейском и американском дивизионах.
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