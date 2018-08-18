За кого болели зрители DotaTV? Статистика третьего дня The International 2018

Cybersport.ru собрал данные о пиковом числе болельщиков команд — участниц The International 2018 в клиенте «Доты». В третий день групповой стадии фанаты наиболее активно поддерживали Team Liquid, Virtus.pro и PSG.LGD. Несмотря на выдающиеся результаты VGJ.Storm, за команду болели всего 160 человек.

Пиковое число болельщиков в DotaTV в третий игровой день:

Team Liquid — 15 700; Virtus.pro — 12 400; PSG.LGD — 10 705; Evil Geniuses — 4 450; Newbee — 2 800; Invictus Gaming — 2 565; Fnatic — 1 700; OG — 1 250; paiN Gaming — 930; Mineski — 820; TNC Predator — 740; Team Secret — 530; Winstrike Team — 490; Vici Gaming — 360; VGJ.Thunder — 285; OpTic Gaming — 170; VGJ.Storm — 160; Team Serenity — 145.

Количество болельщиков в DotaTV отображается во время матчей на верхней панели наряду со счетом и персонажами. Для того, чтобы поддержать любимую команду, нужно выбрать ее в Компендиуме TI8 и включить матч в DotaTV.

The International 2018 проходит с 15 по 25 августа в Ванкувере. Призовой фонд турнира превышает $24 млн и продолжает расти за счет продаж Боевых пропусков.