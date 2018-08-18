TI8: VGJ.Storm уверенно переиграла Team Serenity

VGJ.Storm прочно обосновалась на первом месте в группе B после победы над Team Serenity. Матч завершился со счетом 2:0.

Следующий матч VGJ.Storm проведет против Virtus.pro. Игра начнется 19 августа в 00:00 по московскому времени.