Virtus.pro стала лидером по заденаенным башням на TI8

После трех дней группового этапа Virtus.pro заняла первое место по количеству заденаенных вышек на The International 2018. Коллектив Алексея Solo Березина не отдал сопернику 11 башен, а занимающая второе место OG — 9. Последнее место с одним деанем делят OpTic Gaming и Vici Gaming. Об этом в твиттере рассказал статсмен RuHub Олег Повар.

Среди игроков лидирует Владимир No [o] ne Миненко (6 вышек), а остальные участники TI не денаили больше трех башен.

The International 2018 проходит с 15 по 25 августа в Ванкувере. 18 команд разыгрывают более $24,6 млн и борются за звание чемпиона мира по Dota 2.