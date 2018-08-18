KioShiMa стал игроком 3DMAX. Команда сыграет в квалификации EPICENTER 2018

Французский игрок Фабьен kioShiMa Фье стал игроком команды 3DMAX в открытой квалификации EPICENTER 2018. В составе он заменил Давида Davidp Принса. Продолжит ли Фье выступать за 3DMAX в дальнейшем, не сообщается.

Faceit.com Правила EPICENTER запрещают участвовать в квалификации с заменами. Команды, которые не могут выставить полный состав, лишаются права на слот. KioShiMa играл за Team EnVyUs с февраля по июнь 2018 года. После этого французская организация распустила команду. В июле Фье участвовал в Europe Minor Championship — London 2018 с составом LeftOut, который занял последнее место в группе и вылетел из турнира.