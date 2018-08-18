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KioShiMa стал игроком 3DMAX. Команда сыграет в квалификации EPICENTER 2018
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KioShiMa стал игроком 3DMAX. Команда сыграет в квалификации EPICENTER 2018 

CyberSport.ru 18 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Французский игрок Фабьен kioShiMa Фье стал игроком команды 3DMAX в открытой квалификации EPICENTER 2018. В составе он заменил Давида Davidp Принса. Продолжит ли Фье выступать за 3DMAX в дальнейшем, не сообщается.
Faceit.com  Правила EPICENTER запрещают участвовать в квалификации с заменами. Команды, которые не могут выставить полный состав, лишаются права на слот. KioShiMa играл за Team EnVyUs с февраля по июнь 2018 года. После этого французская организация распустила команду. В июле Фье участвовал в Europe Minor Championship — London 2018 с составом LeftOut, который занял последнее место в группе и вылетел из турнира.
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