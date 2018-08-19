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Тренеры VGJ.Storm не помогут команде на стадии драфта в первом матче плей-офф
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Тренеры VGJ.Storm не помогут команде на стадии драфта в первом матче плей-офф 

Чемпионат.com 19 августа 2018
Тренеры VGJ.Storm Аарон Clairvoyance Ким и Илья Illidan Пивцаев не смогут присутствовать на стадии драфта во время первого матча плей-офф. Об этом сообщила компания Valve в «Твиттере».
Как утверждают организаторы The International 8, они сегодня узнали, что VGJ.Storm использовала двух тренеров во время выбора героев. Представители команды намеренно уточнили перед играми: не запрещено ли это правилами. «Он сказал им, что его это не волнует, если тренеры покинут комнату после окончания драфта», — говорится в заявлении.
На встрече с командами Valve объяснила, что на драфте может присутствовать лишь один тренер. В компании не считают, что VGJ.Storm нарушила правила намеренно, однако клуб несет ответственность за решение. Именно поэтому на первом матче плей-офф игрокам предстоит выбирать героев без помощи тренера. Они также получат штраф второго уровня на дополнительное время.
VGJ.Storm закончила выступление в группе B со счетом 12-4. Команда из североамериканского региона заняла первое место.
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