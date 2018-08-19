TI8: Winstrike вышла в плей-офф турнира

Winstrike обыграла Invictus Gaming в матче на вылет на The International 8. Серия закончилась со счетом 2:0. Представители СНГ продолжат выступление на чемпионате в нижней сетке плей-офф.

IG после поражения покинула соревнования. На групповой стадии киатйская команда выиграла 4 карты. Ранее последнее место во второй группе заняла бразильская пятерка paiN Gaming.

На текущий момент приз за 17-18 место на TI8 составляет $ 61 710. окончательная сумма станет известна после 25 августа, когда закончится сбор призового фонда.