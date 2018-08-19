YapzOr принес больше всего фэнтези-очков в четвертый день TI8

Язид YapzOr Жарадат набрал 92,3 фэнтези-очка в последний день группового этапа The International 2018. На втором месте расположился Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль с 91,3 очком. Первую пятерку рейтинга составили только игроки Team Secret и OpTic Gaming — в нее также вошли Квин CC&C Каллахан, Адриан Fata Тринкс и Клемент Puppey Иванов.

Twitter.com Прогноз с обычными карточками этих игроков мог принести 426,4 очков в фэнтези-лиге. В фэнтези-рейтинге по сумме четырех игровых дней лидирует Сун Sccc Чунь. За 18 матчей игрок Newbee набрал 289,6 очков. Ближайший представитель СНГ — Владимир No [o] ne Миненко из Virtus.pro — расположился на восьмом месте рейтинга с 255,2 очками. The International 2018 проходит с 15 по 25 августа в Ванкувере на площадке Rogers Arena. В турнире участвуют 18 команд из шести регионов.