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GG.bet обвинили в мошенничестве. Букмекерская компания пригрозила судом
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GG.bet обвинили в мошенничестве. Букмекерская компания пригрозила судом 

Чемпионат.com 19 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Пользователь necrolord22 обвинил платформу GG.bet в мошенничестве. По его мнению, букмекерская компания необоснованно заблокировала аккаунт при попытки вывести € 40. В службе поддержки игроку ответили, что он нарушил правила: его банковский счет привязан к шести учетным записям. В компании также считают, что он пытался заработать на бонусах нечестным образом. Об этом он рассказал на форуме Reddit.
Когда necrolord22 попросил предъявить доказательства, его запрос проигнорировали. В комментариях к публикации несколько человек признались, что их учетные записи блокировали после внесения большой суммы или крупного выигрыша. Компания использовала разные доводы для закрытия доступа к учетным записям.
После того, как тема стала широко обсуждаемой на форуме, пользователь Nors3 поделился ей в «Твиттере». Сотрудник GG.bet обратился к нему в личных сообщениях, где попросил предоставить доказательства и пригрозил ему судом, если тот не сделает этого.
«Нам жаль, что вы так отреагировали. «Мутные истории» еще нужно доказать. Наши адвокаты с вами свяжутся», — говорится в переписке. Сотрудник GG.bet обещал опубликовать заявление по делу necrolord22. Он также гарантировал предоставить доказательства, которые подтверждают вину игрока в нарушении правил. Однако спустя 19 часов компания так и не прокомментировала ситуацию.
Как утверждает реддитор Bucksbanana, GG.bet зарегистрировала компанию на Кипре. По тому же юридическому адресу фигурируют сотни других сайтов. При этом капитализация букмекера равна одному фунту стерлингов, а выданная лицензия правительством Кюрасао не разрешает компании вести бизнес на территории не только страны, но и США, Нидерландов, Франции, Нидерландских Антильских островов.
GG.bet — титульный спонсор киберспортивного клуба Natus Vincere. Букмекерская компания также спонсирует известных стримеров, ютуберов и турнирного оператора UCC.
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