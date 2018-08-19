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Павел 9pasha Хвастунов: чуть-чуть понервничали сегодня — самую малость
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Павел 9pasha Хвастунов: чуть-чуть понервничали сегодня — самую малость 

Чемпионат.com 19 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Оффлейнер Virtus.pro Павел 9pasha Хвастунов подвел итоги заключительного дня групповой стадии The International 8.
«Все команды по чуть-чуть удивляют. Это International, тут все очень стараются, делают много неожиданных вещей. Нельзя кого-то выделить, все большие молодцы, все очень потеют. Как мы сыграли… Ну, честно говоря, мы пытались что-то оставить на плей-офф. Очень сильно старались и что-то оставили. И, тем не менее, вышли в «виннера». Чуть-чуть понервничали сегодня — самую малость. Но в «виннера» вышли, сыграли против VGJ.Storm 2:0 только что. Ну, мы сделали то, что хотели. Будем надеяться, что в «виннерах» покажем еще лучшую игру», — отметил Хвастунов.
Плей-офф стадия The International 8 начнется 20 августа. В верхней сетке Virtus.pro встретится с PSG.LGD. Чемпионат завершится 25 августа. На турнире разыграют призовой фонд в $ 24,7. Сумма продолжает пополняться за счет 25% внутриигровых продаж.
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