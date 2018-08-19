В компендиуме The International 2018 открыли предсказания на плей-офф

Владельцы компендиума The International 2018 получили возможность расставить предсказания на матчи сетки плей-офф. Сделать это можно до 19:00 мск 20 августа. За 15 верных прогнозов пользователи получат 20 уровней Боевого пропуска. Изображение увеличивается по клику

Плей-офф TI8 стартует 20 августа ориентировочно в 20:00. Сначала пройдут две встречи верхней сетки. В них сыграют Team Liquid с OpTic Gaming и Virtus.pro с PSG.LGD. Затем 21 августа ориентировочно c 2:00 мск по очереди состоятся четыре матча на выбывание, в том числе противостояние Winstrike Team и Newbee. TI8 проходит в Ванкувере с 15 по 25 августа. Призовой фонд соревнования составляет $24,7 млн и продолжает расти за счет внутриигровых продаж Боевых пропусков.