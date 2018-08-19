Znajder стал игроком немецкого коллектива

Бывший представитель GODSENT Андреас znajder Линдберг подписал контракт с немецкой организацией EURONICS Gaming. К команде также присоединился 18-летний венгр Адам koloRRR Домослай. В ростере они заменили Сабита mirbit Коктасара и Марко kressy Дордевича.

Flickr.com Первым LAN-турниром для обновленного состава EURONICS станет Cross Border Esport 2018. Чемпионат пройдет с 7 по 9 сентября в Дании, 64 команды поборются за $15 тыс. GODSENT исключила Линдберга в ноябре 2017 года. Он выступал за шведскую организацию с момента ее основания в апреле 2016 года. С командой znajder посетил The ELEAGUE Major 2017, где занял 9-11 место. В мае 2018 года швед проходил испытательный срок в Singularity Esports, но в том же месяце организация отказалась от состава. С августа 2013 года по июнь 2014 года Линдберг выступал за Fnatic, с которой выиграл мейджор — DreamHack Winter 2013 CS:GO. EURONICS Gaming подписала первый ростер по CS:GO в августе 2015 года. За последний месяц коллектив занял 3-4 место на X-Bet.co Invitational 3, а также финишировал вторым на 99Liga Season #9 и OGA Counter PIT.

EURONICS Gaming

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