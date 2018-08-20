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Gambit Esports сыграет с Team Just в плей-офф LCL Summer 2018
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Gambit Esports сыграет с Team Just в плей-офф LCL Summer 2018 

Советский спорт 20 августа 2018
Фото: Советский спорт
По итогам регулярного сезона в плей-офф прошли M19, Gambit Esports, Team Just и Dragon Army.
ROX и Vega Squadron сохранили места в LCL. Vaevictis eSports и Elements Pro Gaming поборются в Турнире Продвижения с финалистами Лиги Претендентов за слоты в следующем сплите.
M19, как победитель регулярного сезона, выбрала Dragon Army в качестве соперника по полуфиналу. Таким образом, Gambit Esports встретится с Team Just.
Все матчи плей-офф пройдут в формате до трех побед. Команды разыграют призовой фонд в 5 млн рублей. Победитель летнего сплита получит путевку на чемпионат мира, который состоится в Южной Корее.
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