Gambit Esports сыграет с Team Just в плей-офф LCL Summer 2018

По итогам регулярного сезона в плей-офф прошли M19, Gambit Esports, Team Just и Dragon Army.

ROX и Vega Squadron сохранили места в LCL. Vaevictis eSports и Elements Pro Gaming поборются в Турнире Продвижения с финалистами Лиги Претендентов за слоты в следующем сплите.

M19, как победитель регулярного сезона, выбрала Dragon Army в качестве соперника по полуфиналу. Таким образом, Gambit Esports встретится с Team Just.

Все матчи плей-офф пройдут в формате до трех побед. Команды разыграют призовой фонд в 5 млн рублей. Победитель летнего сплита получит путевку на чемпионат мира, который состоится в Южной Корее.