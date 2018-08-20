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KuroKy: я скорее предпочту закончить карьеру, чем буду стараться вполсилы
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KuroKy: я скорее предпочту закончить карьеру, чем буду стараться вполсилы 

Чемпионат.com 20 августа 2018
Капитан Team Liquid Куро KuroKy Салехи Тахасоми рассказал в интервью RuHub, как ему удается оставаться в хорошей форме на протяжении года.
«Мы просто усердно работаем. Так как я играю уже больше десяти лет, то не знаю, сколько еще смогу выступать. Не хочу тратить время впустую. Если я что-то делаю, то выкладываюсь на полную. Если я чего-то не хочу, то не стану за это браться. Я скорее предпочту закончить карьеру, чем буду стараться вполсилы», — заключил Тахасоми.
На The International 8 Team Liquid сыграет против OpTic Gaming в формате best-of-3 (до двух побед). Их матч начнется сразу после церемонии открытия. Старт шоу запланирован на 20:00 по московскому времени.
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