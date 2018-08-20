Во время финального этапа The International 2018 пройдут три шоу-матча c ботами OpenAI

Викрам Редди опубликовал расписание мероприятий заключительного этапа The International 2018, который пройдет в Rogers Arena с 20 по 25 августа. За пять дней организаторы проведут три шоу-матча с ботами OpenAI, а также матч всех звёзд с участниками турнира. Параллельно Valve подведёт итоги конкурса короткометражных фильмов, назовет победителя в голосовании за Аркану и наградит лучших косплееров.

Twitter.com The International 2018 проходит с 15 по 25 августа в Ванкувере. На момент написания материала призовой фонд турнира превысил $24,8 млн