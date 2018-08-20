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Бот GOSU.AI подсчитал шансы участников The International 2018 на победу в турнире. Лидер — Team Liquid с 24%
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Бот GOSU.AI подсчитал шансы участников The International 2018 на победу в турнире. Лидер — Team Liquid с 24% 

CyberSport.ru 20 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Бот GOSU.AI составил таблицу плей-офф The International 2018, в которой указал шансы каждой из команд добраться до конкретного раунда в турнирной сетке. Анализ искусственного интеллекта показал, что шансы на победу в турнире есть только у пяти коллективов — Team Liquid (24%), PSG.LGD (18%), VGJ.Storm (15%), Virtus.pro (15%) и Evil Geniuses (10%). Картинка увеличивается по клику
Reddit.com  Плей-офф The International 2018 начнется 20 августа в 20:00 мск на площадке Rogers Arena в Ванкувере. На момент написания материала призовой фонд турнира составил $24,8 млн
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