Бот GOSU.AI подсчитал шансы участников The International 2018 на победу в турнире. Лидер — Team Liquid с 24%

Бот GOSU.AI составил таблицу плей-офф The International 2018, в которой указал шансы каждой из команд добраться до конкретного раунда в турнирной сетке. Анализ искусственного интеллекта показал, что шансы на победу в турнире есть только у пяти коллективов — Team Liquid (24%), PSG.LGD (18%), VGJ.Storm (15%), Virtus.pro (15%) и Evil Geniuses (10%). Картинка увеличивается по клику

Reddit.com Плей-офф The International 2018 начнется 20 августа в 20:00 мск на площадке Rogers Arena в Ванкувере. На момент написания материала призовой фонд турнира составил $24,8 млн