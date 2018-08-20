Ещё
33: «Это мой первый год в настоящей команде»
Далее:
Читайте также:
Ещё

33: «Это мой первый год в настоящей команде» 

CyberSport.ru 20 августа 2018
Офлейнер Нета 33 Шапира рассказал Cybersport.com об игре за OpTic Gaming, в которой выступает c декабря 2017 года, и о выборе между EG и Team Liquid в плей-офф TI8.
«Я чувствую, что это мой первый год в настоящей команде. Я долго играл с моим прошлым коллективом, HellRaisers. Мы были уверены в себе, но у нас не было настоящего капитана или таких опытных игроков, с которыми я играю сейчас. Не думаю, что я сильно изменился, просто мне довелось поиграть с опытными игроками и поучится у них», — сказал 33.
В верхней сетке TI команде 33 предстоит сыграть с действующим чемпионом турнира, Team Liquid.
«Мы знали, что нам придется играть либо с Liquid, либо с EG, но я не имел особых предпочтений. Я думаю, это хорошие команды, но если мы будем играть в свою игру, то сможем их одолеть. Против Liquid это менее вероятно, но я думаю, у нас есть шанс. Сделаем все возможное, в худшем случае упадем в нижнюю сетку», — сказал 33.
«Мы бы выбрали EG хотя бы потому, что лучше их знаем, мы гораздо чаще с ними играли. Ты никогда не хочешь играть с Liquid на TI, только если придется», — добавил игрок.
Матч между OpTic и Team Liquid пройдет 20 августа в 20:00 по Москве.
CyberSport.ru: последние новости
Fy: «Поражения и победы — это то, что делает киберспорт прекрасным» ESEA забанила двух игроков за подставные матчи No[o]ne: «Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение