33: «Это мой первый год в настоящей команде»

Офлейнер Нета 33 Шапира рассказал Cybersport.com об игре за OpTic Gaming, в которой выступает c декабря 2017 года, и о выборе между EG и Team Liquid в плей-офф TI8.

«Я чувствую, что это мой первый год в настоящей команде. Я долго играл с моим прошлым коллективом, HellRaisers. Мы были уверены в себе, но у нас не было настоящего капитана или таких опытных игроков, с которыми я играю сейчас. Не думаю, что я сильно изменился, просто мне довелось поиграть с опытными игроками и поучится у них», — сказал 33.

В верхней сетке TI команде 33 предстоит сыграть с действующим чемпионом турнира, Team Liquid.

«Мы знали, что нам придется играть либо с Liquid, либо с EG, но я не имел особых предпочтений. Я думаю, это хорошие команды, но если мы будем играть в свою игру, то сможем их одолеть. Против Liquid это менее вероятно, но я думаю, у нас есть шанс. Сделаем все возможное, в худшем случае упадем в нижнюю сетку», — сказал 33.

«Мы бы выбрали EG хотя бы потому, что лучше их знаем, мы гораздо чаще с ними играли. Ты никогда не хочешь играть с Liquid на TI, только если придется», — добавил игрок.

Матч между OpTic и Team Liquid пройдет 20 августа в 20:00 по Москве.