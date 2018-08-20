Ошибка в Twitch позволила читать сообщения пользователей

Платформа Twitch предупредила пользователей об ошибке в одной из устаревших функций. Проблема позволяет прочитать некоторые сообщения пользователей.

«5 мая 2018 года Twitch удалил устаревшую функцию «Сообщения» и предоставил пользователям возможность загружать архив прошлых сообщений», — следует из сообщения компании.

«Из-за ошибки в коде, который генерировал файлы архива сообщений, небольшой процент данных был включен в неправильные архивы. В результате некоторые пользователи могут иметь одно или несколько ваших сообщений в своем архиве», — добавили представители Twitch в письме.

Проблема затронула только сообщения Twitch. В архивах отсутствовали данные, отправленные через систему Twitch Whisper.

Пользователи могут посетить twitch.tv/messages/archive и посмотреть, не включена ли чужая информация в их архивы. Как сообщили пользователи Twitch в соцсети Twitter, некоторые сообщения содержали конфиденциальную информацию.