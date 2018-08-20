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xNova о матче с Virtus.pro: «Если мы их перепикаем, то у нас появится больше шансов на победу»
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xNova о матче с Virtus.pro: «Если мы их перепикаем, то у нас появится больше шансов на победу» 

CyberSport.ru 20 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Джиан Вей xNova Йап в интервью Cybersport.com рассказал о форме Evil Geniuses и о предстоящем матче с Virtus.pro в плей-офф The International 2018. По мнению игрока PSG.LGD, самая слабая сторона российской команды — игра на стадии лейнинга.
xNova
В групповом этапе PSG.LGD заняла третье место, пропустив вперед Team Liquid и Evil Geniuses. «У EG сейчас более сбалансированный состав. У них действительно хороший капитан, а SumaiL вернулся к более привычной для себя роли мидера. Еще у них есть s4. Команда очень разносторонняя, и это может быть одним из ее главных преимуществ», — сказал xNova. Первым соперником китайской команды в сетке плей-офф станет Virtus.pro. «Дело в том, что у нас и у игроков Virtus.pro одна и та же проблема — это игра на стадии лейнинга. Они превосходят другие команды по многим параметрам, но только не в драфте. Если мы их перепикаем, то у нас появится больше шансов на победу», — сказал саппорт PSG.LGD. Матч между Virtus.pro и PSG.LGD начнется 20 августа в 23:00 мск и будет сыгран до двух побед.
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