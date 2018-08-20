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«Если Winstrike пройдет хотя бы первый раунд лузеров, это уже будет праздник».
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«Если Winstrike пройдет хотя бы первый раунд лузеров, это уже будет праздник». 

CyberSport.ru 20 августа 2018
В группе Parimatch esports опубликовали мнения Дмитрия LighTofHeaveN Куприянова, Дмитрия Inmate Филинова и Ярослава NS Кузнецова о выступлении команд из СНГ на The International 2018. Lost поверил в успех Winstrike Team, а Inmate убежден, что команда может покинуть турнир после первого матча плей-офф. NS отметил, что Virtus.pro еще не показала лучшие стратегии.
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LightOfHeaven о выступлении Winstrike
«В начале был тихий ужас во всем, но потом реабилитировались. Взять топ 8 реально, но для них это потолок, если не произойдет чуда».
Inmate о выступлении Winstrike
«Драфты хромают, макро тоже оставляет желать лучшего. Если пройдут хотя бы первый раунд лузеров — это уже будет праздник».
NS о форме Virtus.pro  «VP не выкладывались в полную силу на групповом этапе. Не пикали лучшие стратегии, не играли на 120%. Поэтому не самая уверенная игра не должна никого смущать, по прежнему считаю, что у ВП хорошие шансы на топ-3 турнира и даже на победу».
Впечатления NS о групповой стадии
«Немного удивлен перформансом VGJ.Storm, но думаю что в плейоффе также успешно играть уже не получится. Также порадовали Evil Geniuses. После групп они для меня один из главных фаворитов на победу. Еще OpTic Gaming и OG удивили хорошей игрой, ожидал от них сильно меньшего. В остальном более или менее предсказуемые результаты».
Плей-офф The International 2018 начнется 20 августа в 20:00 мск на площадке Rogers Arena в Ванкувере. На момент написания материала призовой фонд турнира составляет $24,8 млн
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